çalışmalarını sürdüren, yeni kalecisikavuşmak için artık geri sayıma geçti.28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le dekarşılığında el sıkıştı. Ödeme planı üzerinde de taraflar uzlaşma sağladı ve iş sadece resmi imzalara kaldı.Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardındanimza atması bekleniyor.Ayrıca Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de geçireceği 5 yıllık sözleşme süresi boyunca yıllık 2 milyon euro maaş kazanacak.Sarı lacivertlilerin gündemindeki Livakovic futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı. Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu. File bekçisi son olarak ise Dinamo Zagreb'in kalesini koruyordu.