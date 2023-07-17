İşte Livakovic'in sözleşme şartları

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic için belirlenen sözleşme şartları ortaya çıktı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Livakovic'in sözleşme şartları
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17 Temmuz 2023 11:29
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 11:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'e kavuşmak için artık geri sayıma geçti.

28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le de 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Ödeme planı üzerinde de taraflar uzlaşma sağladı ve iş sadece resmi imzalara kaldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2 MİLYON EURO MAAŞ

Ayrıca Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de geçireceği 5 yıllık sözleşme süresi boyunca yıllık  2 milyon euro maaş kazanacak.

KARİYERİ

Sarı lacivertlilerin gündemindeki Livakovic futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı. Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu. File bekçisi son olarak ise Dinamo Zagreb'in kalesini koruyordu.



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