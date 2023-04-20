İşte Larsen'in son durumu

Trabzonspor'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Stryger Larsen, travma sebebiyle hastaneye götürüldü. Danimarkalı futbolcu, tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.

Haber; Sporx.com
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İşte Larsen'in son durumu
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20 Nisan 2023 21:08
Trabzonspor'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Stryger Larsen'in son durumu belli oldu.

Karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıkan ve travma şüphesiyle hastaneye götürülen Danimarkalı futbolcunun çekilen tomografisi temiz çıktı.

Larsen, tomografisinin temiz çıkmasının ardından hastaneden taburdu edildi.




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