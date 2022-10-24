İşte Kupa Voley'de çeyrek finalistler

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.



Kupada Ankara, Bursa ve İzmir'de oynanan grup etabı maçları tamamlandı.



Gruplarında ilk 2 sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve Sarıyer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.



Geçen sezon Misli.com Sultanlar Ligi'ni ilk 2'de tamamlayan VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, kupaya çeyrek finalden itibaren dahil olacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarını kazanan takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ