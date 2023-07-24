İşte kulüpler için alınan vergi iadesi kararının perde arkası

Spor kulüplerine stopaj iadesi kararının resmi gazetede yayınlanması, futbol başta olmak üzere birçok branşta büyük heyecan yarattı. Kulüplerin, sporcular adına devlete ödediği gelir vergisinin, futbol altyapıları ve amatör branşlara kullanılması şartıyla geri ödenecek olması, yeni imkanları beraberinde getirecek gibi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerin kabaca 40-50 milyon euro'luk maaş bütçeleri göz önüne alındığında, iade miktarları yıllık 8-10 milyon euro'yu buluyor.



TESİSLEŞME



Buradan oluşturulacak bütçenin akademilerde ve amatör branşlarda kullanılacak olması hem tesisleşme hem de amatör şubelerin yeni yetenekler keşfetmesi adına çok önemli.



KÜLLİYE ZİYARETİNDE ONAY ALINDI



Peki süreç nasıl başladı, nasıl bugüne gelindi? İlk adım, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla atıldı. Şut ve Gol sergisi için Külliye'yi ziyaret eden TFF yönetimi ve kulüp başkanları, ilk müjdeli haberi aldı. TFF Başkanlık koltuğuna oturduğunda kulüplerin finansal konulardaki şikayetlerini dinleyen Büyükekşi, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.



"TÜRK MODELİ"



Mehmet Büyükekşi'nin ilk döneminden bu yana hayata geçirmeyi planladığı 'Türk modeli' için bu yönetmelik sayesinde uygun koşullar sağlandı. Yaratılan finansman sayesinde Avrupa'nın gelişmiş ülkelerindeki altyapı yatırımları seviyesine ulaşmak mümkün olacak. Almanya'da 3 kategori halinde kulüplere 300, 600, 900 bin Euro kaynak yaratıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Türk kulüplerinin eriştiği imkanın hacmi de daha iyi anlaşılıyor.



ARALIK AYINDA MÜJDELEMİŞTİ



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralık ayındaki Antalya ziyaretinde, "Kulüplerin borcu 25 milyar lira civarı. 12 yıl vade ve faizleriyle 50 milyar lira civarında. Mutlaka plan ve program yapıp, kulüplerimizin altyapı ile ilgili çalışmalara başlamaları gerekiyor. Bunun finansmanıyla ilgili de şu anda Maliye Bakanı'mızla görüşüyoruz. Kanun değişikliğiyle kulüplerimizin stopaj olarak yatırdığı vergilerin bir hafta içerisinde iadesini hedefliyoruz. Alt yapıya destek vermek için ne yapabiliriz ona çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.



