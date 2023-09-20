İşte Kopenhag'da dikkat edilmesi gereken isimler

, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında çıkıyor. Elbette bu grupta Bayern Münih ve Manchester United favori. Ama yine de onların da inişli çıkışlı dönemleri mevcut. Avrupa futbolunun 2 dev ekibinin yer aldığı A Grubu'nda Galatasaray'ın grupta kaderini belirleyecek takım Kopenhag olacak. Danimarka ekibi ile oynanacak 2 maçta 6 puan alması şart olan sarı kırmızılıların bugünkü rakibiveile kıyaslanacak seviyede olmasa da hiç de yabana atılacak takım değil.Danimarka ekibi 2006'dan bu yana 6, son 2 sezonda ise arka arkaya 2. kez gruplara kalmayı başardı. 2010-11 sezonunda son 16 turuna kalan ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2019-20'de çeyrek final oynadı. Geçen sezon Play-Off turunda Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund ile eşleşmişti. İçeride bu 3 takımla da berabere kalırken deplasmanlarda kaybedince gruptan çıkamadılar ancak oynadıkları iyi futbolla dikkat çektiler...Net ve farklı fikirlere sahip yeni nesil genç antrenörlerden biri olan Jacob Neestrup, vatandaşları Thomas Frank (Brentford) ve Kasper Hjulmand (Danimarka Milli Takımı) gibi Avrupa'nın gelecek vadeden eden isimlerinden biri olarak görülüyor. Kopenhag'ta teknik direktörlüğe başlar başlamaz genç ve deneyimli oyuncularla karma bir kimya oluştururken aynı zamanda taktiksel esnekliğe sahip bir takım ortaya çıkardı. Özellikle göreve geldikten sonra oyunların yüzde 50'sinde 4-3-3'ü tercih eden teknik adam 4-1-4-1 ve 4-5-1'i içeren taktiksel geçişleriyle de dikkat çekti.Lazio'dan 4.5 milyon euro'ya bonservisi alınan stoper Denis Vavro ve asıl bölgesi sağ bek olmasına rağmen bir defans oyuncusu hatta sol bek olarak da oynayabilen Kevin Diks'in çok yönlülüğüne sahip olmak Neestrup'a arkada dört ile üç arasında geçiş yapma esnekliği sunan en önemli etken. Oyun modellemesinde ise hayran olduğu iki teknik adam var; Pep Guardiola ve Roberto De Zerbi. Geriden oyun kurma konusunda ise kilit isim olarak Liverpool altyapısında yetişen kaleci Grabara'yı kullanıyor.Temmuz ayında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Lille'ye transfer olan Haraldsson onun oyun planında sahte 9 olarak son derece başarılı oldu. Şimdilerde o rolü Southampton'dan bedelsiz olarak aldıkları Elyounoussi üstlenecek. Peki, Kopenhag başka neleri iyi yapıyor;· Benfica altyapısında yetişen Portekizli futbolcu ocak ayı transfer döneminde 2 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a gitti. Bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 5 gol, 5 asist yapan 26 yaşındaki Goncalves her iki kanatta da son derece etkili olabiliyor.· Tunuslu kanat oyuncusu tıpkı takım arkadaşı Goncalves gibi her iki kanatta da oynayabiliyor. Özellikle anahtar pas deyince takımda akla ilk gelen isimlerden. Bu sezon 11 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performansıyla da dikkat çekiyor.· Takımın kanat bekleri hücumda da son derece etkili. İkili bu sezon toplamda 7 gole direkt katkı sağlarken Diks 1 gol, 2 asist; Sorensen ise 4 asistle ön plana çıktı.