İşte Konyaspor'un hazırlık maçları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarına dair bilgilendirme yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Konyaspor'un hazırlık maçları
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02 Temmuz 2022 18:29
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takımlar ve tarihleri belli oldu.

Kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan İç Anadolu ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 5 Temmuz Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7 Temmuz Perşembe günü ise Çaykur Rizespor ile hazırlık maçları yapacak.

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