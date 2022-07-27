İşte Konferans Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan 4 rövanş maçının ardından tur atlayan ekipler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Konferans Ligi'nde tur atlayan takımlar
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27 Temmuz 2022 23:42
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, dört maçla devam etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen CFR Cluj, AIK, Kİ Klaksvik ve Aris, 3. eleme turuna kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya): 1-1 (0-3)

AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna): 2-0 (2-3)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ): 1-0 (0-0)

Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan): 1-2 (1-5)

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