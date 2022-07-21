İşte Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçları oynandı. İşte sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları...
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21 Temmuz 2022 00:50
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya): 0-2

Botev Plovdiv (Bulgaristan) - APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Sutjeska Niksic (Karadağ) - Kl Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0

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