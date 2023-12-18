İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.



İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



29 Mayıs 2024'te oynanacak kupa finaline, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.



Play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:



Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)



Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)





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