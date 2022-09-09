İşte Koita'nın ayrılık şartları

Trabzonspor, Fode Koita'nın ayrılık şartlarını açıkladı.



Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada, Gineli futbolcunun bedelsiz kiralandığı ve maaşının 1.083M€'luk kısmının karşılanacağı aktarıldı.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;



"Profesyonel futbolcumuz Bangaly Fode Koita'nın, Kasımpaşa A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacaklarının 1.083.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir."





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