İşte Koita'nın ayrılık şartları

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita'nın transfer şartlarını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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İşte Koita'nın ayrılık şartları
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09 Eylül 2022 16:09
Trabzonspor, Fode Koita'nın ayrılık şartlarını açıkladı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada, Gineli futbolcunun bedelsiz kiralandığı ve maaşının 1.083M€'luk kısmının karşılanacağı aktarıldı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Bangaly Fode Koita'nın, Kasımpaşa A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacaklarının 1.083.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir."

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