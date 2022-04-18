İşte kız futsal takımının 'Boateng','Ronaldo' ve 'Muslera'sı!

Afyonkarahisar'da beden eğitimi öğretmenince kurulan kız futsal takımının "Boateng","Ronaldo" ve "Muslera" lakaplı oyuncuları takımı sırtlıyor.



Çayırbağ Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat İnce, okuldaki kızların teneffüs ve beden eğitimi derslerinde futbola ilgisini görünce 4 yıl önce kız futsal (salon futbolu) takımı kurmak için çalışma başlattı.



Müracaat ettiği okul idaresi ile ziyaretlerle ikna edilen ailelerin onayını alan İnce, 12 ortaokul öğrencisinden oluşan kız futsal takımı kurdu.



Takım, katıldığı ilk turnuvada, finalde penaltılarla kaybetmelerine rağmen Afyonkarahisar'da okullar arasında yapılan turnuvada il ikincisi oldu.



Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 2019-2020 döneminde turnuvalar yapılmasa da çalışmalarını sürdüren takım, bu yıl 9 Şubat-4 Mart'ta Afyonkarahisar'da Yıldız Kızlar Futsal İl Şampiyoanası ile 1-3 Nisan'da Burdur'da Yıldız Kızlar Futsal Bölge Şampiyonası'nda birinci oldu.



Takım, 12-15 Mayıs'ta Manisa'daki Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Yarı Finalleri'nde elde edecekleri dereceyle 8-12 Haziran'da Mardin'deki Türkiye Şampiyonasına katılmayı hedefliyor.



Başarılarıyla başta veliler olmak üzere herkesi şaşırttılar



İnce, AA muhabirine, turnuvaya katıldıkları ilk yıl takımın elde ettiği başarıyı gören okuldaki kız öğrencilerin futbol oynamaya başladığını söyledi.



Takım kurulurken "Hocam kız çocuğu futbol oynamaz." diyerek karşı çıkan velilerin kızlarının başarısıyla olumlu dönüşler yaptığını aktaran İnce, şöyle konuştu:



"Velilerin öncesinde takımdan ve kızlarından bir beklentileri yoktu hatta Afyonkarahisar'da il birincisi olduğumuzda velilerimizden bize inanmayanlar oldu. Bize, 'Hocam turnuvaya 1-2 takım girmiştir, öylesine maç olmuştur.' dediler. Velilerimiz ve belde halkı bizim, Afyonkarahisar'daki büyük okullar ile bölgedeki diğer illerin şampiyon takımlarını yendiğimizi duyunca da inanmadılar hatta velilerimize çok komik geldi ama sonrasında çocukları başarı sağlayınca da mutlu oldular hem de okula, futsal takımımıza bakış açıları değişti."



"Boateng","Ronaldo" ve Muslera takımı şampiyonluğa götürüyor



Arkadaşlarının defansta gösterdiği etkili oyunundan dolayı "Boateng" lakabını taktığı takım kaptanı 8. sınıf öğrencisi Medine Eren de futbol oynamasına ilk önce ailesinin 'Kolunu bacağını kırarsın' diyerek izin vermediğini, sonrasında hocasının ailesiyle görüşmesiyle futsala başladığını dile getirdi.



Kendine defansta çok güvendiğini söyleyen Eren, "Turnuvadaki maçlarda bize gol atmak çok zor. Arkadaşlarım da bana defansta çok iyi oynadığım ve iyi şut çektiğim için 'Boateng' diyor. Top geçirmiyorum." dedi.



Turnuvalarda takımın gol yükünü çeken "Ronaldo" lakaplı Şerife Keskin de ilkokulda futbola hiç ilgisinin olmadığını, erkekler oynadığı için de saçma bulduğunu kaydetti.



Futbolu kendisine beden eğitimi öğretmenin sevdirdiğini belirten Keskin, "Futbolla ilgili şimdi hedeflerim var. İlgim çok fazla. Takımın forvet oyuncusu olduğum için bu yılki maçlarda şimdiye kadar 11 gol attım. Her karşılaşmada golüm var. Hedefimiz, Afyonkarahisar'ı Türkiye şampiyonu yapmak." değerlendirmesinde bulundu.



Çıktığı maçlarda az gol yediği için "Muslera" denilen Elif Öztürk ise turnuvalarda kalesinde sadece 8 maçta 3 gol gördüğünü, yarı final ve Türkiye Şampiyonası'nda da etkili oyununu sürdüreceğini ifade etti.





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