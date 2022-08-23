İşte Kerem Atakan'ın Beşiktaş'taki maaşı

Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin ile transfer için anlaştı. Futbolcunun siyah-beyazlılardaki maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İşte Kerem Atakan'ın Beşiktaş'taki maaşı
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23 Ağustos 2022 08:39
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin'e bugün kavuşacak. Siyah-beyazlılar, böylece bu sezonki 8. transferini gerçekleştirmiş olacak. Futbolcunun Beşiktaş'taki maaşı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ 8. TRANSFERİNE KAVUŞUYOR

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku'dan sonra 8. transferini gerçekleştirmek üzere.

KEREM ATAKAN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ MAAŞI BELLİ OLDU

Demir Grup Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya alınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek imza atacak.

Kerem Atakan Kesgin'in siyah-beyazlılardaki maaşı da belli oldu. Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Kerem Atakan'a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek.





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