Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin'e bugün kavuşacak. Siyah-beyazlılar, böylece bu sezonki 8. transferini gerçekleştirmiş olacak. Futbolcunun Beşiktaş'taki maaşı da belli oldu.
BEŞİKTAŞ 8. TRANSFERİNE KAVUŞUYOR
Beşiktaş; Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku'dan sonra 8. transferini gerçekleştirmek üzere.
KEREM ATAKAN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ MAAŞI BELLİ OLDU
Demir Grup Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya alınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek imza atacak.
Kerem Atakan Kesgin'in siyah-beyazlılardaki maaşı da belli oldu. Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Kerem Atakan'a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek.
BEŞİKTAŞ 8. TRANSFERİNE KAVUŞUYOR
Beşiktaş; Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku'dan sonra 8. transferini gerçekleştirmek üzere.
KEREM ATAKAN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ MAAŞI BELLİ OLDU
Demir Grup Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya alınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek imza atacak.
Kerem Atakan Kesgin'in siyah-beyazlılardaki maaşı da belli oldu. Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Kerem Atakan'a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek.
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