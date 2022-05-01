İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Sivas maçı öncesi son durumu!

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu.



Milli futbolcu, 2 Nisan'da iç sahada oynanan Karagümrük maçında sakatlanmış ve 35. dakikada çıkmıştı.



Kerem, o maçtan sonra Fenerbahçe, Malatyaspor ve Altay maçlarında sakat sakat oynadığını söylemişti.



Kerem'in tamamen iyileştiği ve Sivasspor karşısında yüzde 100 hazır olduğu öğrenildi.



24 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan Altay maçında fileleri sarsmıştı.



Galatasaray'ın bu sezonki en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 48 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.





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