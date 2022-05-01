İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Sivas maçı öncesi son durumu!

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Bu maç öncesi sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Sivas maçı öncesi son durumu!
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01 Mayıs 2022 12:57
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu.

Milli futbolcu, 2 Nisan'da iç sahada oynanan Karagümrük maçında sakatlanmış ve 35. dakikada çıkmıştı.

Kerem, o maçtan sonra Fenerbahçe, Malatyaspor ve Altay maçlarında sakat sakat oynadığını söylemişti.

Kerem'in tamamen iyileştiği ve Sivasspor karşısında yüzde 100 hazır olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan Altay maçında fileleri sarsmıştı.

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 48 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.

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