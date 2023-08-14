İşte Kanada Açık Tenis Turnuvası'nın kazananları!

Kanada Açık Tenis Turnuvası'nı kadınlarda Pegula, erkeklerde Sinner kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Kanada Açık Tenis Turnuvası'nın kazananları!
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14 Ağustos 2023 13:12
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 13:19
Kanada Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, kadınlarda Jessica Pegula, erkeklerde ise Jannik Sinner kazandı.

Sert kort turnuvasının Montreal kentinde düzenlenen tek kadınlar finalinde, dünya 3 numarası Pegula ile klasmanın 18. basamağındaki Liudmila Samsonova karşılaştı.

Dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek'i eleyerek finale yükselen Pegula, yağmur dolayısıyla ertelenen yarı final maçını kazanmasından saatler sonra finale çıkan Samsonova karşısında zorlanmadı.

Sahadan 49 dakika sonunda 2-0 (6-1, 6-0) galip ayrılan ABD'li Pegula, Kanada Açık'taki ilk, WTA 1000 turnuvalarındaki 2'nci, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Sinner, Kanada Açık'ta ilk kez şampiyon

Toronto kentinde oynanan tek erkekler finali ise klasmanın 8. sırasındaki Jannik Sinner ile dünya 18'incisi Alex de Minaur'u karşı karşıya getirdi.

İtalyan raket Sinner, Avustralyalı rakibini 1,5 saat sonunda 2-0 (6-4, 6-1) yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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