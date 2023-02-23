İşte Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı
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23 Şubat 2023 20:38
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Finale" yükselecek.

Maç programı şu şekilde:

7 Mart Salı:

17.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

8 Mart Çarşamba:

14.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

Muhtemel eşleşmeler

Dörtlü Finalde ise muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibi-Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Büyükşehir Belediyespor maçının galibi

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçının galibi-Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçının galibi

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