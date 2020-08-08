Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu! pic.twitter.com/1LJu4OxdZP



— Sporx (@sporx) August 8, 2020

Juventus, Maurizio Sarri'yi görevden almasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı: Andrea Pirlo!Daha önce Juventus'ta futbol da oynayan Andrea Pirlo, 2 yıllık sözleşme imzaladı.Juventus'tan yapılan açıklamada, "Pirlo'nun bu takıma önderlik edeceğine dair tam bir inancımız vardır. Tecrübesiyle yeteneklerle dolu bu takımı başarılara taşıyacaktır." denildi.Pirlo, 10 gün önce Juventus U23 teknik direktörlüğü görevine getirilmişti.Futbolculuk kariyerinde 2011-2015 yıllarında Juventus forması giyen Pirlo, bu dönemde 4 Serie A, birer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.Pirlo, İtalya Milli Takımı'yla da 2006 Dünya Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.