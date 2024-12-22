İşte Jose Mourinho'nun rahatsızlığı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rahatsızlığı ortaya çıktı.
Cumartesi günü İstanbul'dan ayrılan ve yurt dışına çıkan Portekizli teknik adamın safra kesesinden operasyon geçireceği öğrenildi.
Mourinho, operasyonu pazartesi günü olacak ve 27 Aralık'taki ilk antrenmanda takımın başında yer alacak.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Eyüpspor maçının ardından Mourinho verilen izinle ilgili, "Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Cumartesi günü İstanbul'dan ayrılan ve yurt dışına çıkan Portekizli teknik adamın safra kesesinden operasyon geçireceği öğrenildi.
Mourinho, operasyonu pazartesi günü olacak ve 27 Aralık'taki ilk antrenmanda takımın başında yer alacak.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Eyüpspor maçının ardından Mourinho verilen izinle ilgili, "Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.