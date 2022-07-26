İşte Jorge Jesus'un istediği Marsilyalı isim!

transfer çalışmalarında artık son aşamaya geçildi.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; son derece hareketli günlerden geçen sarı-lacivertlilerde teknik direktörBrezilya'da çalıştığı dönemden tanıdığıgözüne kestirdi. Şu anda forvet transferi düşünmeyen Jesus, Marsilya'daolarak görev yapan Peres'i kadrosunda görmek istiyor. Jesus, Flamengo'da çalışırken 28 yaşındaki futbolcuforması giyiyordu.Hatta şu an Fenerbahçe'nin gündeminde olan Gustavo Henrique ile o dönemde Santos'ta takım arkadaşı olan Brezilyalı Luan Peres, 2021-22 sezonunda Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.