İşte Jorge Jesus'un istediği ilk 2 transfer

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus, başkan Ali Koç'tan ilk transfer isteklerinde bulundu.



Record'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, Ali Koç'tan Haris Seferovic'in transferini istedi. Forvete Petar Musa'yı transfer eden Benfica, Haris Seferovic için ilk görüşmede 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.



Görüşmelerin kısa süre içerisinde devam edeceği, serbest kalma bedeli 60 milyon euro olan Seferovic için Benfica'nın fiyatı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi.



SEFEROVIC'İN JESUS SÖZLERİ



Benfica'ya Jorge Jesus'un aldırdığı Haris Seferovic, Portekizli teknik adam hakkında, "Jorge Jesus harika bir teknik adamdır. Futbolla yaşayan biridir. Onunla çalıştığım 8 ayda bile bana birçok yeni ve faydalı şey öğretti. Belki eski tarz bir teknik adam ama modern futbolu da çok iyi oynatır." demişti.



30 yaşındaki Bosna asıllı İsviçreli forvet, bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.



İKİNCİ İSTEK: ANDRE FRANCO



Jorge Jesus'un Ali Koç'tan istediği ikinci isimse Estoril Praia'nın ofansif orta saha oyuncusu Andre Franco oldu.



2021/22 sezonunda oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Andre Franco için en istekli kulübün Fenerbahçe olduğu da vurgulandı. 8-10 numara gibi oynayan Franco'nun 11 gol ve 4 asistle kariyerinde önemli bir eşiği atladığının da altı çizildi.



Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro da Andre Franco'ya gelen teklifleri doğrulayarak "Ona teklifler gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Daha birçok teklif olacak." dedi.



24 yaşındaki Portekizli oyuncu, 30 Haziran'dan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek.



