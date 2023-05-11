İşte Jorge Jesus'un halefi: Montella!

Her ne kadar beğenilmese de, Fenerbahçe'de gelecek dönem için düşünülen ilk isim, mevcut Teknik Direktör Jorge Jesus oldu.



Bilindiği gibi sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için Jesus'a daha önce bir teklif yapılmıştı. Ancak Portekizli çalıştırıcı sezon sonu kesin kararını vereceğini ifade etti.



Bu teklifin ardından yaşananlar, şampiyonluk yarışının zora girmesi sebebiyle yeni sezon için tekrar birliktelik artık zor gözüküyor. Ligi zaferle bitirmesi artık mucize gözüyle bakılan sarı-lacivertliler için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kaldı.



Jesus'un devamı, bu nedenlerden dolayı zora girdiği için bazı teknik adam isimleri geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman kamuoyunda gündeme gelse de, yönetimin bu iki isimle ilgili bir girişimi bulunmuyor.



İLK ADAY VINCENZO MONTELLA



Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde olası bir ayrılıkta düşülen ilk isim Vincenzo Montella...



Adana Demirspor'da başarılı bir çizgi yakalayan İtalyan teknik adamın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Fenerbahçe Yönetimi'nin hedefi haline geldi.



Montella'ya Avrupa'dan çeşitli takımlarından da teklif geldiği ifade edildi.



İşte Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı takımlar



Roma

Catania

Fiorentina

Sampdoria

Milan

Sevilla

Fiorentina

Adana Demirspor





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