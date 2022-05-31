İşte Jorge Jesus'un geliş saati

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

orge Jesus'u almak için saat 13:00'te Ankara'dan havalanan uçak gece saat 00:00-01:00 sularında İstanbul'a inecek.

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olangeldi. Portekizli teknik adamın İstanbul'a geliş saati netleşti.67 yaşındaki teknik adam, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile bugün (31 Mayıs Salı) Türkiye'ye gelecek ve sarı lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.Bu arada, JFenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile artık imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Öte yandan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.