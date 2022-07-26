İşte Jorge Jesus'un Dinamo Kiev planı

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçına az bir süre kala Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin galibiyet planını belirledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e karşı kontrollü bir futbol oynamayı kurguluyor. İlk iş olarak kadroya el atan Jesus, İrfan Can Kahveci yerine Lincoln Henrique'yi, Joshua King yerine de Emre Mor'u sahaya sürmeyi düşünüyor. Hücumda bu iki oyuncunun dripling gücünden faydalanılacak.



YİNE ARAO-İSMAİL



Jorge Jesus'un diğer hamlesi ise savunmada olacak. Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı, Attila Szalai'nin yanında kullanacak Portekizli, orta alanda yine Willian Arao-İsmail Yüksek ikilisini tercih edecek.



Takımın ana savunma gücünü bu dört isme yükleyecek Jesus, garanti oyun istedi. Kurt teknik adam, top kayıplarını en aza indirmek için gereksiz risk alınmamasını istedi. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki hızlı çıkışları takıma izletildi.



KAPALI GİŞE



Sezonun Kadıköy'de oynanacak ilk resmi maçına Fenerbahçe taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Kombineler çıktıktan sonra satışa sunulan az sayıdaki bilet de dün sadece 7 dakikada tükendi. Fenerbahçe-Dinamo Kiev mücadelesi kapalı gişe oynanacak. Yaklaşık 50 bin sarı-lacivertli futbolsever, Jorge Jesus ve öğrencilerine büyük destek verecek.







