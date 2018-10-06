İşte Jimmy Butler'ın yeni evi! Takas bitiyor...

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Minnesota Timberwolves ile Miami Heat'in Jimmy Butler takası için neredeyse anlaşmak üzere olduğu belirtildi.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Minnesota Timberwolves, Jimmy Butler'ın güncel sağlık durumuyla ilgili bilgilerini Miami Heat ile paylaştı. Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor ile Miami Heat'in sahibi Micky Arison'ın telefon görüşmesi yaptığı ve takası bitirmeye de çok yakın oldukarı ifade edildi.Miami Heat'in bu takas karşılığında Josh Richardson'ı da içeren bir paket vereceği belirtildi.Jimmy Butler'ın gelecek sezon bitecek kontratından sonra 190 milyon Dolar2lık yeni bir kontratı imzalama konusunda da sıcak olduğu vurgusu yapıldı.