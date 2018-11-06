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İşte Jailson ve Soldado'nun yönetime verdiği savunma

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin bitişiyle çıkan olaylarda kırmızı kart gören Soldado ve Jailson'dan savunma istemişti. İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti.

Kaynak: Sabah
İşte Jailson ve Soldado'nun yönetime verdiği savunma
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06 Kasım 2018 08:46
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin bitişiyle çıkan olaylarda kırmızı kart gören Soldado ve Jailson'dan savunma istemişti. İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti.

Jailson'un savunmasında Soldado'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdığı ve şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"Gece gündüz bir arada bulunduğum bir takım arkadaşıma tekme atılması çok ağrıma gitti. Bu olayı görünce kendimi tutamayarak tokat attım ama pişmanım. Kavganın devamında ise G.Saraylı oyuncular üzerime gelmeye başladı"

"Bu sırada bile kimseye karşılık vermedim." Sarı-lacivertli yönetimin, oyunculara alacakları ceza ve savunmalarına göre para cezası vereceği de gelen haberler arasında.

"KAVGAYI BELHANDA BAŞLATTI"

Soldado ise savunmasında olayları önce Belhanda'nın başlattığına vurgu yaptı. "Belhanda dizleriyle bana tekme attı. Sonra hareketini devam ettirdi. Ben de yüzünü tuttum" diyen İspanyol forvetin "Ardından o da benim yüzüme yapıştı. Benim kırmızı görüp onun görmemesi büyük haksızlık" yazdığı bildirildi.



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