İşte İstanbul'daki ilk vakanın kaynağı!

İLK VAKA ABD'DEN

GEN HARİTASI NASIL ÇIKARILIYOR?

TÜRKİYE'DE KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı. İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde koronavirüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.İstanbul'daki koronavirüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı. Türkiye'deki iki ilde görülen koronavirüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi. Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor. Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.