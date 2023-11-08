Fenerbahçe'nin muhteşem sezon başlangıcı, Trabzonspor karşısında son buldu. Başta Djiku, Becao ve Fred olmak üzere önemli yıldızlarından yoksun olarak sahaya çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu durum moralleri bozsa da İsmail Kartal, takımı hemen ayağa kaldırmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine motivasyon konuşmaları yaparken, yeni hedefi de belirledi.
2 MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, yarın Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanına çıkacak. İlk 3 maçı kazanan Sarı-Lacivertliler için burada yaşanacak olası bir kayıp, önemli görünmüyor. İsmail Kartal'ın asıl hedefi, lig müsabakaları. Kanarya, Milli ara öncesi son mücadelesine Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Aranın ardından Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki rakibi Karagümrük olacak. Sonrasında ise yine iç saha maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, ardından Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
HEDEF ZİRVEYİ GERİ ALMAK
İsmail Kartal, sezonun kalanı için ilk hedefi, bu zorlu derbiye kadar olan lig maçlarını kayıpsız atlatmak olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, bunu başarmaları halinde Galatasaray'dan zirveyi geri alacaklarına da inanıyor. Kartal, derbiye kadar galibiyet serisi yaparak, bunun vereceği moralle Tüpraş Stadı'ndan da zaferle ayrılacakları konusunda takımına güveniyor.
2 MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, yarın Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanına çıkacak. İlk 3 maçı kazanan Sarı-Lacivertliler için burada yaşanacak olası bir kayıp, önemli görünmüyor. İsmail Kartal'ın asıl hedefi, lig müsabakaları. Kanarya, Milli ara öncesi son mücadelesine Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Aranın ardından Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki rakibi Karagümrük olacak. Sonrasında ise yine iç saha maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, ardından Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
HEDEF ZİRVEYİ GERİ ALMAK
İsmail Kartal, sezonun kalanı için ilk hedefi, bu zorlu derbiye kadar olan lig maçlarını kayıpsız atlatmak olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, bunu başarmaları halinde Galatasaray'dan zirveyi geri alacaklarına da inanıyor. Kartal, derbiye kadar galibiyet serisi yaparak, bunun vereceği moralle Tüpraş Stadı'ndan da zaferle ayrılacakları konusunda takımına güveniyor.