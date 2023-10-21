İşte İsmail Kartal'ın Hatayspor planı

Süper Lig'e 8'de 8 yaparak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Hatayspor'u ağırlayacakları mücadeledeki stratejisini belirledi. Kartal, takımının en çok etkili olduğu dakikalar içerisinde rakibini bunaltmayı ve daha sonra farka gitmeyi hedefliyor.
HEDEF İLK 15 DAKİKA
Fenerbahçe, ligdeki ilk 8 maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Özellikle Milli araya girmeden önce oynanan son 3 karşılaşmada performans adeta zirve yaptı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Başakşehir'i 4-0, Rizespor'u 5-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Kanarya'nun bu sezon ligde en çok dikkat çeken istatistiklerinden biri, ilk 15 dakikada toplam 5 kez ağları sarsmış olması.
Sarı-Lacivertliler, son 3 karşılaşmada da ilk 15 dakikada gol sevinci yaşamayı başardı. İsmail Kartal, Hatayspor maçının planlamasında da benzer bir performans bekliyor.
HATAYSPOR 2. YARI AÇILIYOR
Başarılı çalıştırıcı, taraftar desteğini de arkasına alarak maça şok baskıyla, rakibi bunaltarak başlamayı hedefliyor. 15 dakika içinde skor üstünlüğünü ele almak isteyen İsmail Kartal, ardından oyunu kontrol edip, farkı artırmaya çalışacak. Hatayspor'un ligde attığı 14 golün 11'inin ikinci yarılarda gelmiş olması önemli bir detay.
Kartal, maçın bu bölümüne skor avantajıyla girip, rakibi kontrataklarla avlamayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın kulübede Cengiz Ünder ve Ryan Kent gibi açık alanda tehlikeli olan oyuncuları olacak.
HEDEF İLK 15 DAKİKA
Fenerbahçe, ligdeki ilk 8 maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Özellikle Milli araya girmeden önce oynanan son 3 karşılaşmada performans adeta zirve yaptı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Başakşehir'i 4-0, Rizespor'u 5-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Kanarya'nun bu sezon ligde en çok dikkat çeken istatistiklerinden biri, ilk 15 dakikada toplam 5 kez ağları sarsmış olması.
Sarı-Lacivertliler, son 3 karşılaşmada da ilk 15 dakikada gol sevinci yaşamayı başardı. İsmail Kartal, Hatayspor maçının planlamasında da benzer bir performans bekliyor.
HATAYSPOR 2. YARI AÇILIYOR
Başarılı çalıştırıcı, taraftar desteğini de arkasına alarak maça şok baskıyla, rakibi bunaltarak başlamayı hedefliyor. 15 dakika içinde skor üstünlüğünü ele almak isteyen İsmail Kartal, ardından oyunu kontrol edip, farkı artırmaya çalışacak. Hatayspor'un ligde attığı 14 golün 11'inin ikinci yarılarda gelmiş olması önemli bir detay.
Kartal, maçın bu bölümüne skor avantajıyla girip, rakibi kontrataklarla avlamayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın kulübede Cengiz Ünder ve Ryan Kent gibi açık alanda tehlikeli olan oyuncuları olacak.