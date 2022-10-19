İşte İrfan Can'ın gol sevincinin sırrı!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerinden birini kaydeden İrfan Can Kahveci, sevinci ile gündem olmuştu. İrfan'ın kahve içme sevincinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İşte İrfan Can'ın gol sevincinin sırrı!
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19 Ekim 2022 13:04
İrfan Can Kahveci'nin Ankaragücü maçında attığı golden sonra kahve içme sevinci yapmasının sebebi ortaya çıktı.

İrfan Can'ın, Taylan Antalyalı'ya gönderme yaptığı öğrenildi. İrfan Can imza atmadan önce Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan kahve içme hareketiyle gol sevinci yaşamış ve İrfan Can'a Galatasaray'a gelmesi yönünde mesaj göndermişti.

Ancak milli futbolcu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak Samandıra'nın yolunu tutmuştu.

KAHVENİN HİKAYESİ VAR!

Taylan Antalyalı geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda o yaptığı hareketten pişman olduğunu açıklamıştı. İrfan'la aralarının iyi olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya çok net cevap vermeyen milli futbolcu, "Yani... Görüşüyoruz... O benim iyi olmamı ister, ben de onun iyi olmasını isterim. Arada görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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