İşte Inter Miami'nin yeni teknik direktörü!

Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Inter Miami'nin yeni teknik direktörü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2023 23:59
MLS ekibi Inter Mimai, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Arjantinli Gerardo Martino, MLS ekibinin yeni hocası oldu.

60 yaşındaki teknik adam 2013-14 yılları arasında Barcelona'da görev yaptı.

Arjantinli çalıştırıcı MLS ekibi Atlanta ile 2018 yılında şampiyonluğa ulaştı.

2013'te Messi ve Busquets'e hocalık yapan Arjantinli ABD'de yeninden bir araya geldi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery