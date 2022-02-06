İşte Inaki Pena'nın ilk maç karnesi!

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ilk kez eldivenleri giydi.



Aytemiz Alanyaspor, maç boyunca 14 kez şut çekerken bunları 5'i kaleyi buldu. Inaki Pena, 2'si net gol fırsatı olmak üzere toplam 4 çerçeveyi bulan vuruşta gole izin vermedi.



MUSLERA İLE BİRLİKTE EN İYİSİ



İspanyol kaleci, bu sezon Galatasaray kalesini koruyan Muslera, Fatih, İsmail'den sonra 4. isim oldu. Bu sezon Muslera 1 maçta yaptığı 4 kurtarışla en iyi performansı sergilemişti. Pena bu performansı ilk maçtan tekrarladı.



UZUN PASLARI DİKKAT ÇEKTİ



Barcelona'dan transfer edilen Inaki Pena'nın pas istatistikleri de dikkat çekti. Maç boyunca ön alanda agresif pres yapan Alanyasporlu oyunculara karşın Pena'nın sakinliği ve isabetli pasları dikkat çekti.



22 yaşındaki Pena, 38 pasın %71'inde isabet sağladı ve bu pasların 23'ünü uzun attı.





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