İşte Icardi transferinin şartları

Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den transferi için geri sayıma geçtiği Mauro Icardi'nin transfer şartları ortaya çıktı.



Fransız basınından L'Equipe, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.



Arjantinli golcünün 8.2 milyon euro'luk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı.



Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.



