İşte Icardi transferinin şartları

Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferinin şartları ortaya çıktı. L'Equipe, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüyü satın alma opsiyonu olmadan kiraladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Icardi transferinin şartları
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07 Eylül 2022 17:26
Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den transferi için geri sayıma geçtiği Mauro Icardi'nin transfer şartları ortaya çıktı.

Fransız basınından L'Equipe, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

Arjantinli golcünün 8.2 milyon euro'luk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek. 

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