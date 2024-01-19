İşte 'Hakemler dayağı hak ediyor!' sözlerinin cezası!

PFDK, 24Erzincanspor Teknik Sorumlusu Bülent Akan'a 100 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.



YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



"ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKAN'ın, 13.01.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR–ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"



NE DEMİŞTİ?



Bülent Akan, İnegölspor ile oynanan maçın ardından canlı yayında karşılaşmanın hakemi için, "Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki bunları." sözlerini sarf etmişti.



