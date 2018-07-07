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İşte Guti'nin kampı katılacağı tarih!

Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olması için anlaştığı İspanyol antrenör Guti Hernandez'in takıma katılacağı tarih belirlendi

İşte Guti'nin kampı katılacağı tarih!
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07 Temmuz 2018 12:09
Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olması için anlaştığı İspanyol antrenör Guti Hernandez'in takıma katılacağı tarih belli oldu.

Genç teknik adamın, çarşamba günü başlayacak Avusturya kampında Beşiktaş kafilesine dahil olacağı kaydedildi.

Guti'nin, kampa katılmasının ardından Avusturya'da basın mensuplarına Beşiktaş'a geri dönüş sürece ve hedefleriyle ilgili olarak açıklamada bulunması bekleniyor Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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