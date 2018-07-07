İşte Guti'nin kampı katılacağı tarih!

Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olması için anlaştığı İspanyol antrenör Guti Hernandez'in takıma katılacağı tarih belli oldu.
Genç teknik adamın, çarşamba günü başlayacak Avusturya kampında Beşiktaş kafilesine dahil olacağı kaydedildi.
Guti'nin, kampa katılmasının ardından Avusturya'da basın mensuplarına Beşiktaş'a geri dönüş sürece ve hedefleriyle ilgili olarak açıklamada bulunması bekleniyor
Genç teknik adamın, çarşamba günü başlayacak Avusturya kampında Beşiktaş kafilesine dahil olacağı kaydedildi.
Guti'nin, kampa katılmasının ardından Avusturya'da basın mensuplarına Beşiktaş'a geri dönüş sürece ve hedefleriyle ilgili olarak açıklamada bulunması bekleniyor
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"Negredo'yu satamazsak geri döner"
"Negredo giderse, forvet alırız"
"Vida'yı satma niyetimiz yok, bakarız"
"Vida'ya vasat dediler, 3 kulüp kapıda"
"Hocamız istemese Guti gelmezdi"
"Forvet arkası kesin alacağız"
―🗣Fikret Orman ➤https://t.co/wXHRil200j pic.twitter.com/S3NN7y8i3A
— Sporx (@sporx) 5 Temmuz 2018