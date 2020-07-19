İşte günün X raporu!

Süper Lig'de büyük şampiyonluk yarışı sona erdi ve Başakşehir, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu.
Başakşehir'in şampiyonluğu ile sonuçlanan günde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trabzonspor ile Konyaspor maçları ve küme düşme hattında da büyük bir heyecan yaşandı.
Maçlarda yaşanan tüm gelişmelere, dikkat çekenlere, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "maç haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.
(İlgili maç sayfalarına ulaşmak için dilediğiniz maçın üstüne tıklamanız yeterli)"
MAÇ RAPORU: Başakşehir - Kayserispor
MAÇ RAPORU: Beşiktaş - Fenerbahçe
MAÇ RAPORU: Trabzonspor - Konyaspor
MAÇ RAPORU: Sivasspor - Gençlerbirliği
MAÇ RAPORU: Alanyaspor - Denizlispor
MAÇ RAPORU: Rizespor - Malatyaspor
MAÇ RAPORU: Ankaragücü - Antalyaspor
Başakşehir'in şampiyonluğu ile sonuçlanan günde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trabzonspor ile Konyaspor maçları ve küme düşme hattında da büyük bir heyecan yaşandı.
Maçlarda yaşanan tüm gelişmelere, dikkat çekenlere, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "maç haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.
(İlgili maç sayfalarına ulaşmak için dilediğiniz maçın üstüne tıklamanız yeterli)"
MAÇ RAPORU: Başakşehir - Kayserispor
MAÇ RAPORU: Beşiktaş - Fenerbahçe
MAÇ RAPORU: Trabzonspor - Konyaspor
MAÇ RAPORU: Sivasspor - Gençlerbirliği
MAÇ RAPORU: Alanyaspor - Denizlispor
MAÇ RAPORU: Rizespor - Malatyaspor
MAÇ RAPORU: Ankaragücü - Antalyaspor