İşte günün X raporu!

MAÇ RAPORU: Başakşehir - Kayserispor

MAÇ RAPORU: Beşiktaş - Fenerbahçe

MAÇ RAPORU: Alanyaspor - Denizlispor

MAÇ RAPORU: Rizespor - Malatyaspor

Süper Lig'de büyük şampiyonluk yarışı sona erdi ve Başakşehir, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu.Başakşehir'in şampiyonluğu ile sonuçlanan günde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trabzonspor ile Konyaspor maçları ve küme düşme hattında da büyük bir heyecan yaşandı.Maçlarda yaşanan tüm gelişmelere, dikkat çekenlere, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "maç haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.