İşte Günay Güvenç transferinin uzama nedeni

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna katmak istediği Günay Güvenç transferinin uzama nedeni ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Günay Güvenç transferinin uzama nedeni
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29 Temmuz 2023 13:21
Galatasaray bir yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'le oynayacağı maçın hazırlıklarını, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Muslera'nın yanına bir yerli kalecisi takviye etmek isteyen sarı kırmızılılarla ilk aday Günay Güvenç olmuştu. Erden Timur'un da geçtiğimiz günlerde ismini telaffuz ettiği tecrübeli file bekçisinin transferinin açıklanmama sebebi ortaya çıktı.

Normal şartlar altında Galatasaray'ın, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen'i göndermesi bekleniyordu. Fakat 24 yaşındaki eldiven, Galatasaray'da kalmak isteyince transferin gerçekleşme süresi de uzadı. Genç kaleci ile görüşmeler devam ederken, ikna sürecinin tamamlanmasının ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

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