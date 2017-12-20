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İşte Göztepe'nin ilk yarıdaki iç saha karnesi

İlk yarıdaki iç saha maçlarını tamamlayan Göztepe, evinde oynadığı 8 maçta 14 puan topladı. Bornova Stadı'nda oynanan maçlardaki 16 golü, 7 farklı isim attı

Kaynak: AA
İşte Göztepe'nin ilk yarıdaki iç saha karnesi
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20 Aralık 2017 13:23
Süper Lig'de ilk yarıda iç saha maçlarını Atiker Konyaspor'la tamamlayan Göztepe, evinde oynadığı 8 maçta 14 puan topladı.

Bu sezon iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan Göztepe, ligin ilk devresinde evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü.

- İç saha maçları

Lige iç sahada 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçıyla başlayan Göztepe, daha sonra Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen, Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 ve son olarak da Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

- İç sahanın golcüleri

Göztepe'nin iç sahada attığı 16 golde, 7 farklı ismin imzası bulunuyor.

Takımın en golcü ismi Adis Jahovic, Bornova Stadı'nda 6 gole imza atarken, Andre Castro, Oscar Scarione, Tayfur Bingöl ve Nabil Ghilas ikişer, Halil Akbunar ile Selçuk Şahin ise birer gol attı.

 - Taraftar sayıları

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, bu nedenle iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında taraftarından yoksun mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin daha sonraki 6 maçını ortalama 9 bin 572 seyirci izledi. Göztepe'nin bu 6 maçtaki toplam seyirci sayıları şöyle:

Müsabaka Seyirci
Gençlerbirliği 9.580
Medipol Başakşehir 9.604
Aytemiz Alanyaspor 9.500
Beşiktaş 9.642
Teleset Mobilya Akhisarspor 9.478
Atiker Konyaspor 9.630
Toplam 57.434


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