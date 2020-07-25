İşte Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaştığı rakam

Beşiktaş'la maaş konusunda anlaşamayan tecrübeli sağ bek, 800 bin Euro ücret ve bonuslar karşılığında eski takımına "Evet" dedi

Haber; Sabah
İşte Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaştığı rakam
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25 Temmuz 2020 10:52
Gökhan Gönül, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılıp, eski takımı Fenerbahçe'ye dönüyor.

Sözleşmesi G.Birliği maçıyla sona erecek olan 35 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Yönetim, ilk etapta Gönül'e 500 bin Euro önerdi. Pazarlıkların devamında rakam 750 bin Euro'ya çıktı.

Ancak bu bedeli kabul etmeyen Gökhan, menajeri vasıtasıyla F.Bahçe ile temasa geçti. 800 bin Euro garanti ücret ve performansa dayalı bonus karşılığında el sıkışıldığı, mukavelenin 1+1 yıllık olacağı öğrenildi.



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