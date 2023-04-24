Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.



Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, derbide formasından uzak kalacak.



Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli yıldızın sakatlığının bir ay daha devam etmesi bekleniyor.



Beşiktaş, Galatasaray ile Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.





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