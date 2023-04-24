İşte Ghezzal'ın son durumu

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli yıldız, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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İşte Ghezzal'ın son durumu
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24 Nisan 2023 17:43
Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, derbide formasından uzak kalacak.

Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli yıldızın sakatlığının bir ay daha devam etmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Galatasaray ile Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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