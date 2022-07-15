İşte Gervinho'nun yeni adresi

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho'nun yeni adresi belli oldu.



Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris ile anlaşmaya varan 35 yaşındaki futbolcu, transfer prosedürlerini tamamlamak üzere Yunanistan'ın Selanik şehrine gitti.



Yunanistan'da Aris Kulübü yöneticileri ile görüşmelerini sürdürecek olan Gervinho, sözleşme üzerindeki son detayların ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Yunan ekibine bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Gervinho ile Aris arasındaki sözleşme, 1+1 yıllık olacak.



Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile çıktığı 9 lig maçında 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.





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