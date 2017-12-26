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İşte Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü...

TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor, teknik direktör Faik Demir ile yollarını ayırırken, Vedat Özsoylu'yu göreve getirdi.

Kaynak: AA
İşte Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü...
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26 Aralık 2017 15:19
TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor, teknik direktör Faik Demir ile yollarını ayırırken, Vedat Özsoylu'yu göreve getirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun teknik direktör Faik Demir ile yaptığı görüşme sonucunda, her iki tarafın menfaatleri açısından gelinen noktada ayrılmanın en uygun yol olduğuna karar verildiği bildirildi.

"Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kulübümüze vermiş oldukları emek ve mesaiden dolayı teşekkür ederiz." denilen açıklamada, Gaziantepspor profesyonel futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Vedat Özsoylu'nun getirildiği kaydedildi. 

 
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