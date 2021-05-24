İşte Gaziantep FK'de yönetime girecek isimler

Gaziantep şehrinin ileri gelenleri, Gaziantep FK'daki yönetim değişikliği öncesi bir zirve gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Gaziantep FK'de yönetime girecek isimler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2021 12:28
Gaziantep Futbol Kulübü'nde yapılacak olan genel kurul öncesinde Vali Davut Gül öncülüğünde önemli bir toplantı yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür edilirken, Cevdet Akınal'a da başarı dilendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde 2 Haziran tarihinde yapılacak olan genel kurul öncesinde önemli bir buluşma gerçekleşti. Erikçe Ormanları'nda MSM'de Vali Davut Gül öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin ve Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile yöneticilerin de bulunduğu bir buluşma gerçekleştirildi. Buluşmada Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni başkan olacak Cevdet Akınal'a da başarılar dilendi.

İŞTE YÖNETİME GİRECEK İSİMLER:

Gaziantep Telgraf'ta yer alan habere göre; Cevdet Akınal başkanlığında oluşturulacak yeni yönetim de şekillendi. İşte yönetimde yer alması beklenen isimler:

Cevdet Akınal, Ünsal Göksen, Sezer Cihan, Ahmet Fikret Kileci, Cihan Koçer, Erhan Özmen, Mesut Çakmak, Fahrettin Kaplan, Tuncay Yıldırım, Şefik Özdinç, Samet Bayrak, Sedat Özdinç, Gürkan Tural, Hayrullah Kubba, Mesut Akın, Yusuf Demsoy, Mehmet Ali Şimşek, Orçun Yüksel, Lütfü Evyapan


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.