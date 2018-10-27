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İşte Garry Rodrigues'in düşüşünün sebepleri!

Galatasaray'da yıllık ücretine zam yapılan ve maaşı 1.9 milyon Euro olan Garry Rodrigues son dönemin en formsuz ismi konumunda. İşte Yeşil Burun Adalı oyuncudaki düşüşün nedenleri...

Kaynak: Sabah
İşte Garry Rodrigues'in düşüşünün sebepleri!
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27 Ekim 2018 03:41
Galatasaray'da yıllık ücretine zam yapılan ve maaşı 1.9 milyon Euro olan Garry Rodrigues son dönemin en formsuz ismi konumunda.

Bir buçuk ay önce Lokomotiv Moskova maçını izlemeye gelen Avrupalı scoutlar, Rodrigues'e hayran kaldı. Ancak havaya giren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterme adına her maç daha şahsi oynamaya başladı.

Galatasaray'ı analiz eden rakipleri artık en çok önlemi Rodrigues'e alıyor ve yıldız oyuncuyu ikili sıkıştırmalarla etkisiz bırakıyor.

Gomis'in yokluğundan en olumsuz Rodrigues etkilendi. Eren, Gomis gibi Rodrigues'e boş alanlar açamıyor ve tecrübeli sol açık tek başına skora etki edemiyor.

LEVENT TÜZEMEN'DEN YORUM

Galatasaray'ın uzattığı sözleşmenin Rodrigues'te bir rehavet yarattığını düşünmüyorum. Akhisar ile oynanan lig maçında kaçırdığı penaltı sonrası ağır eleştirilen Rodrigues kendini affettirmek için gereksiz bir egoist yapıya büründü. Gol atmak için asla paylaşımcı davranmıyor. Kaçırdığı penaltının yarattığı baskı ile bir dönem Gomis'e yaptığı asistleri maalesef arkadaşlarına yapmıyor. Çünkü gol atarsa baskılardan kurtulacağına inanıyor ve kafaca sahada rahat oynamıyor.

 

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