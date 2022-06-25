İşte Gareth Bale'in yeni adresi!

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, MLS ligi ekibi Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İşte Gareth Bale'in yeni adresi!
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25 Haziran 2022 18:15
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu.

ABD basınına göre, Los Angeles FC, Real Madrid'in eski yıldızıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

32 yaşındaki Garet Bale, Real Madrid ile çıktığı 258 maçta, 106 gol ve 67 asist yapma başarısı gösterdi.

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