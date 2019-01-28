3 TAKSİTLİK ÖNERİ

ZE LUIS KİMDİR?

Galatasaray'da herkes forvet transferini beklerken ortaya bomba bir belge çıktı. Cimbom daha önce sözlü teklif ilettiği Ze Luis için Rus kulübü Spartak Moskova'ya yazılı bir teklif yolladı.Cuma günü İstanbul'da kalarak takımla birlikte İzmir'e gitmeyen İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar'ın Yeşil Burun'lu golcü Ze Luis için Spartak Moskova'ya 7.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği ortaya çıktı.Şükrü Hanedar imzasıyla Spartak Moskova Kulübü'ne gönderilen teklif mektubunda Cimbom'un, oyuncunun bonservisi için 7 milyon 500 bin Euro'yu ödemeyi taahhüt ettiği gözlendi.Bu rakamın 3'te 1'lik kısmının 28 yaşındaki forvetin lisansının çıkmasının ardından Rus kulübüne aktarılacağı, ikinci taksit olan 2 milyon 500 bin Euro'luk kısmın Ekim 2019'da, son taksidin ise Nisan 2020'de ödenebileceği belirtildi.Mektubun cuma günü gönderilmesi de dikkat çekti.Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı.