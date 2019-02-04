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İşte Galatasaray'ın yeni sloganı: "Hedef 2"

Galatasaray'da "Hedef 2" sloganıyla yeni bir kampanya başlatılacağı öğrenildi. Yönetim ve teknik hedef, böylece hem camiayı motive etmeyi hem de sıcak para gelirini hedefliyor.

İşte Galatasaray'ın yeni sloganı: 'Hedef 2'
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04 Şubat 2019 10:26
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve 14 hafta kala Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin, hem futbolcuları hem de taraftarları motive etmek ve inanç tazelemek için yeni bir kampanya başlatma kararı aldığı öğrenildi.

Tüm Galatasaray camiasını kenetleme kararı alan sarı kırmızılı kulübün önde gelenleri, hem Süper Lig'de '22.' şampiyonluğu temsilen, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflenen '2.' kupadan hareketle 2 "Hedef 2" sloganını kullanmaya başlayacak. "Hedef 2" yazan tişörtler, atkılar ve çeşitli ürünler tüm GS Store'lardan satışa sunulacak.

YENİ BİR ETKİNLİK DE PLANLANACAK!

Galatasaray'ın tekrar kenetlenmesi ve bu ürünlerin dikkati çekmesi için 'Yellow Friday' ve 'Grey Weekend' gibi bir etkinlik düzenlenmesinin de planlar arasında olduğu kaydedildi. Böylece, kulübe 5 milyon TL civarında da bir paranın girmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüp, geçen sezon 'Konsantrasyon' ve 'Hedef 21' sloganlarıyla kenetlenirken, hem şampiyonluğu kazandı hem de 2 etkinlikten 10.2 milyon TL sıcak para girişi sağladı.



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