İşte Galatasaray'ın son 325 günü

İLGİLİ VİDEO

İLGİLİ VİDEO

İLGİLİ VİDEO

Süper Lig'de son dönemde üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray, 30. haftada da Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.Bu sezon yaşadığı birçok sorun nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor mağlubiyetiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü ve şampiyonluk umutlarını büyük oranda kaybetti.Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geride kalan iki sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray için 2019-2020 sezonu, özellikle sakatlıklar ve transferlerin bekleneni verememesinden dolayı kabusa döndü.Galatasaray taraftarına seslenen Fatih Terim, "Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılar'a sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene" şeklinde konuştu.Süper Lig'de sezona kötü başlayan Galatasaray, özellikle ilk 7 haftada önemli puan kayıpları yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 7 haftasında çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayabildi.Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli ve başarılı takımı konumunda bulunan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve grubunu 2 puanla son sırada tamamladı.Grubu galibiyet elde edemeden bitiren sarı-kırmızılı takım, 16. kez yer aldığı "Devler Ligi"nde en kötü ikinci performansını tekrarladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en az puanı 2014-2015 sezonunda 1 puan kazanarak elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"inde ilk kez boy gösterdiği 1993-1994'te de bu sezonki gibi grup aşamasını 2 puanla tamamlamıştı.Şampiyonlar Ligi maçlarında bir kez ağları havalandıran Galatasaray, ayrıca bu sezon grup aşamasında en az gol atan takım oldu.Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde elendi.Sarı-kırmızılı takım, 18 kez şampiyon olduğu organizasyona bu sezon 5. turda dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda da Çaykur Rizespor'u devre dışı bıraktı ve çeyrek finale çıktı.Galatasaray çeyrek finalde eşleştiği Aytemiz Alanyaspor'a elenerek kupaya veda etti.Galatasaray, bu sezon kadrosuna dahil ettiği oyuncuların çoğundan istediği verimi alamadı.Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u, devre arasında da Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı transfer etti.Sezon başında aldığı isimlerden Valentine Ozornwafor'u oynatmadan kiralık gönderen Galatasaray, devre arasında Emre Mor ve Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı, Ryan Babel'i de Ajax'a kiraladı.Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone ve Lemina yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımlarını yalnız bırakırken, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Şener Özbayraklı ise fazla süre alamadı.Devre arasında kiralanan Henry Onyekuru sıtma rahatsızlığı nedeniyle ligde ikinci yarının başındaki ilk iki maçı kaçırırken, sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala kulübü Monaco'ya döndü.Yine bu dönemde alınan Jesse Sekidika da fazla forma şansı bulamadı.Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlık nedeniyle birçok maçta takımdaki yerini alamadı.Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşadı.Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 39 resmi maçın 17'sinde forma giyemedi.Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.Galatasaray'da kötü performansın en büyük sebebi önemli futbolcuların yaşadığı ağır sakatlıklar oldu.Kasım ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Christian Luyindama sezonu kapattı.Çapraz bağlarından iki kez sakatlanan Rumen futbolcu Florin Andone sadece 12 resmi maçta görev alırken, Falcao aşil tendonu, Lemina da baldırındaki sakatlık nedeniyle çok sayıda maç kaçırdı.Ligin 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kaleci Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla sarı-kırmızılılar yeri doldurulamaz bir isim kaybetti.Galatasaray'da geçen sezonun son bölümünde sakatlanan Emre Akbaba, bu sezonun devre arasında sahalara döndü.Sarı-kırmızılılarda ayrıca Marcao ve Saracchi de ciddi sakatlıklar geçirdi.Galatasaray'da yüksek ücretler alan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda bu sezon bekleneni veremedi.Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Feghouli, bu sezon aynı performansı sergileyemedi.Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Belhanda ise teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düştü ve birçok maçta yedek kaldı.Galatasaray, yaşadığı sıkıntılara rağmen ilk yarının sonlarından itibaren iyi bir çıkış yakalarken, yeni tip koronavirüs salgınının etkili olmaya başlamasıyla adeta dağıldı.Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'de salgının etkili olmaya başladığı süreçten itibaren oynadığı 5 maçta galip gelemedi.Galatasaray bu süreçte Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a yenildi.Galatasaray, ligdeki son 4 maçının 3'ünü eksik tamamlamak zorunda kaldı.Ligin 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta Adem Büyük kırmızı kart görürken, 28. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında da Ahmet Çalık oyundan ihraç edildi.Sarı-kırmızılı takımın, 30. haftada Trabzonspor ile oynadığı maçta Feghouli gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.Galatasaray'ın bu sezonki tek tesellisi Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başardı.