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İşte Galatasaray'ın Serdar Aziz için istediği para!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Serdar Aziz'le ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün Serdar'ın menajerine de 800 bin euro borcu olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberturk
İşte Galatasaray'ın Serdar Aziz için istediği para!
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22 Ocak 2019 11:01
Galatasaray'da gözden çıkan ve Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Serdar Aziz konusu transfer döneminin sonuna gelinmesine rağmen belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'dan 1.6 milyon Euro alacağı olan ve kulübe ihtar çeken Serdar, Fenerbahçe'ye imza atmak için uğraşıyor. Alacaklarına karşılık bonservisini eline almak isteyen Serdar'dan Cengiz yönetimi, bu paranın üzerine ek olarak bonservis ücreti talep ediyor. Ancak tek sorun bu da değil...

Serdar'ın menajerinin de Sarı-Kırmızılı kulüpten yaklaşık 800 bin Euro alacağı var. Bu parayı da ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, toplamda ödenmesi gereken 2.4 milyon Euro'nun yanı sıra Serdar'ın 1.6 milyon Euro da para getirmesini talep ediyor.

Fenerbahçe yönetimi ise Galatasaray'a bu parayı vermemek için transferin son günlerini bekliyor. Galatasaray'la bizzat transfer görüşmelerinde bulunmak istemeyen Sarı-Lacivertli ekip, Serdar'ın menajerinden sorunun çözülmesini talep ediyor. 2016-17 sezonunun başında Serdar Aziz'i Bursa'dan 4.5 milyon Euro'ya alan Galatasaray, böylelikle Serdar'ın ayrılığından 4 milyon Euro kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor.

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