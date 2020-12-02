Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 3. kez transfer ediyor! Sarı- Kırmızılılar, Monaco formasını giyen, büyük gözdesi için yeniden kolları sıvadı.



Yönetim, teknik patron Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında mutlaka kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcu konusunda salı günü ilk resmi adımı attı. Menajer William D'Avila ile İstanbul'da görüşme yapıldı.



KESİN OLARAK AYRILIK KARARI ALDI



Kritik zirve sonrası Radyospor'a konuşan D'Avila, "Henry kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de bu konuyu konuştuk. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor" dedi.



FFP KISKACINDAN KURTULUYOR!



Bu sezonun sonunda Finansal Fair Play kıskacından büyük ölçüde kurtulacak olan Galatasaray yönetimi, Fransız kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisini sunacak. Kiralama teklifinin de yarım sezon ya da 1.5 sezon olacağı gelen bilgiler arasında.



KADRO DIŞI BIRAKILDI



Monaco'da aradığını bir türlü aradığını bulamayan Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı öne sürülüyor.





