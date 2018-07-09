İşte Galatasaray'ın Ndiaye için son teklifi

Başkan Mustafa Cengiz, "Ndiaye 3.5 milyon euro alıyor. Bu parayı veremeyiz" sözleriyle yıldız oyuncuya indirim mesajı gönderirken, yönetim rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Cim Bom, Ndiaye ile 2 milyon 750 bin euro'ya anlaşmak istiyor.

09 Temmuz 2018 09:57
İşte Galatasaray'ın Ndiaye için son teklifi
Galatasaray'da mutlaka takviye yapılacak bölgelerden biri orta saha. Teknik direktör Fatih Terim, Fernando'nun yanına Şampiyonlar Ligi seviyesinde isim istiyor. Sadece Donk ile koca sezonun geçmeyeceğini düşünüyor. İmparator'un aklındaki 1 numaralı aday ise Badou Ndiaye...
Devre arasında Stoke City'ye transfer olan ve Fatih hoca yönetiminde sadece 2 maça çıkan Ndiaye konusunda haftalardır görüşmeler sürüyor. Kulübü küme düştüğü için Ndiaye ayrılacak. Senegalli futbolcu, kiralık olarak yeniden Galatasaray forması giymeye de sıcak bakıyor. Ancak yıldız ismin maliyeti bu transfere engel oluyor.

SON ÜCRETİ ÖNERİLDİ

Başkan Mustafa Cengiz, "Ndiaye kulübünde 3.5 milyon Euro alıyor. Bu parayı biz veremeyiz. Nokta" diyerek başarılı orta sahaya indirim mesajı gönderirken, gözler şimdi Ndiaye'de.

Yönetim, rakamı aşağa çekmek için uğraş veriyor. Hedef, Osmanlıspor'dan Galatasaray'a geldiğinde 2 milyon 750 bin Euro'ya anlaşılan Ndiaye ile yeniden bu rakam üzerinden el sıkışmak. Cim Bom, kiralama bedeli olarak da Stoke City'ye 2 milyon Euro ücret vermeye hazır.



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