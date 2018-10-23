İşte Galatasaray'ın muhtemel Schalke maçı 11'i

Galatasaray çarşamba günü İstanbul'da oynayacağı Schalke 04 maçına alışılmışın dışında bir kadroyla çıkacak.Teknik direktör Fatih Terim, hem sakat futbolcuların çok olması hem de taktik gereği ilk 11'de 5 değişiklik yapacak.Sarı kırmızılılarda, sakat olan Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando ve Sofiane Feghouli, Schalke karşısında kesin olarak forma giyemeyecek. Yine sakatlık problemi yaşayan tecrübeli stoper Serdar Aziz'in ise maça yetiştirilmesine çalışılıyor.Fatih Terim sakatlıkları süren 4 oyuncunun yanı sıra, Süper Lig'deki son maçlarda ilk 11'de oynattığı Mariano ve Ömer'i yedek oturtup, Linnes ve Nagatomo'ya görev verecek. Son anda bir değişiklik olmazsa, Schalke karşısına şu 11'le çıkılacak:MusleraLinnesSerdar AzizMaiconNagatomoDonkNdiayeBelhandaRodriguesSinan GümüşEren Derdiyok